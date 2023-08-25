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В самарском театре драмы пройдет встреча Никиты Михалкова со зрителями

25 августа 2023 19:22
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Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути.

Творческий вечер режиссера, актёра, сценариста и продюсера, Героя Труда Российской Федерации, народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Центра театра и кино Никиты Михалкова пройдет в Самаре 8 сентября.

«Территория моей любви» – это глубокий, открытый и искренний диалог Никиты Сергеевича со зрителем, наполненный смыслом, вдохновением и юмором.

Никита Михалков расскажет о своей творческой судьбе, об этапах развития художественного мировоззрения, о людях, сопровождающих его на этом пути. Яркие эпизоды жизни режиссёра, истории, происходившие с его коллегами, неожиданным образом открывают аудитории зала увлекательные миры театра и кино. В волнующую атмосферу большого кино погружают и фрагменты художественных фильмов режиссёра – воспроизведенные на экране, они словно демонстрируют страницу за страницей главу, вписанную его почерком в историю отечественного и мирового кинематографа.

В рамках творческого вечера Никита Сергеевич пообщается со зрителями, ответит на вопросы и поделится своими размышлениями на тему современного кино и не только.

21 сентября в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет показан спектакль «Угрюм-река–жизни океан». Это эпическая драма с музыкальным сопровождением по мотивам романа Вячеслава Шишкова.

В спектакле заняты: народный артист России Валерий Баринов (Пётр Громов, «от Автора») и артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Екатерина Нестерова (Синильга, Анфиса) и Георгий Иобадзе (Прохор Громов); «Новый Русский квартет» в составе Юлия Игонина (скрипка), Ирина Павлихина (скрипка), Михаил Рудой (альт), Алексей Стеблев (виолончель); Анны Айрапетянц (фортепиано).

Авторы постановки смело экспериментируют с формой, превращая масштабное литературное полотно–«сибирскую эпопею» Вячеслава Шишкова в камерную интерпретацию. При этом структура романа не нарушена – спектакль полифоничен: элементы детектива, мистическая составляющая, комедийные абзацы, таежные пейзажи, любовная драма и симфоническое звучание фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича.

Спектакль состоится в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» и создан при поддержке Российского фонда культуры, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

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