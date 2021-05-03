Я нашел ошибку
Главные новости:
В спектакле занят народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов.
В самарском театре драмы покажут драматическую балладу «Не покидай меня»
В Самаре заболели 56 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на подростка в лифте
В Сочи состоялся чемпионат Европы по прыжкам на батуте.
Самарский спортсмен завоевал бронзу на ЧЕ по прыжкам на батуте  
Волейболист "Новы" призвал спортсменов защитить близких от коронавируса
Волейболист "Новы" призвал спортсменов защитить близких от коронавируса
Идея «Бессмертного полка онлайн» близка жителям Самарской области
Идея «Бессмертного полка онлайн» близка жителям Самарской области
В Шигонском районе водитель сбил пешехода
В Шигонском районе водитель сбил пешехода
Иностранец делал в Самаре закладки с наркотиками
Иностранец делал в Самаре закладки с наркотиками
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском театре драмы покажут драматическую балладу «Не покидай меня»

3 мая 2021 16:31
80
В спектакле занят народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов.

7 мая  Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит зрителям драматическую балладу «Не покидай меня» (16+) по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева (постановка и сценическая версия Валерия Гришко).

Литературный и театральный критик, кандидат филологических наук Наталья Старосельская (г. Москва) отметила: 

«Валерий Гришко поставил спектакль жёстокий, в котором неожиданно и закономерно вспоминаются слова из замечательного, ныне мало кем читаемого романа Генриха Бёлля «Дом без хозяина»: «Война — благодатная тема для драматурга, потому что за нею шагает такое великое явление, как смерть, на ней сосредоточивается всё действие, она создаёт напряжение, подобное туго натянутому барабану, — достаточно легчайшего прикосновения пальца, чтобы он зазвучал». Он и звучит в спектакле о молодых девушках, не знающих, что им уготовано, так же, как не знает об этом и их командир, капитан Михасев, Герой Советского Союза (это — замечательная работа Алексея Егоршина, точная и чем-то неуловимо напоминающая о героях так называемой «лейтенантской прозы», покоривших нас когда-то). Скупая и выразительная сценография Александра Орлова, тревожная и сильно воздействующая музыка композитора Василия Тонковидова (особенно — финальная песня «Не покидай меня»), работа педагога по вокалу Анны Добротворцевой, и постановщика пластики Евгении Зеленской — всё направлено на целостность спектакля, на создание атмосферы не пафосной, а тревожной, заставляющей задуматься о том, как можно было не вызывать раздражения Михасева, сообщив ему заранее, что в его распоряжение поступают девушки. Как можно было избежать таинственности, нагнетаемой вокруг задания группы особистом майором, строго покрикивающим на полковника, уже готового раскрыть подробности операции ничего не понимающему Михасеву. Многого, наверное, можно и нужно было избежать, но… случилось так, как случилось. Молодые девушки оказались заложницами эпизода. Одного из многочисленных кровавых эпизодов войны…»

В спектакле заняты: народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов, Алексей Егоршин, Сергей Маркелов, Андрей Нецветаев, Игорь Новиков, Наталья Прокопенко, Екатерина Соловьёва, Ирина Чеботаева и Виолетта Шулакова.

Теги: спектакль театр драмы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Футболисты Крыльев Советов завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
3 мая 2021  10:27
Футболисты «Крыльев Советов» завоевали право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-лиге
Футбол в Самаре
297
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
637
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
510
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
2 мая 2021  12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
Транспорт
506
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
2 мая 2021  10:12
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
Общество
570
Весь список