В самарском театре драмы покажут драматическую балладу «Не покидай меня»

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7 мая Самарский академический театр драмы им. М. Горького представит зрителям драматическую балладу «Не покидай меня» (16+) по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева (постановка и сценическая версия Валерия Гришко).

Литературный и театральный критик, кандидат филологических наук Наталья Старосельская (г. Москва) отметила:

«Валерий Гришко поставил спектакль жёстокий, в котором неожиданно и закономерно вспоминаются слова из замечательного, ныне мало кем читаемого романа Генриха Бёлля «Дом без хозяина»: «Война — благодатная тема для драматурга, потому что за нею шагает такое великое явление, как смерть, на ней сосредоточивается всё действие, она создаёт напряжение, подобное туго натянутому барабану, — достаточно легчайшего прикосновения пальца, чтобы он зазвучал». Он и звучит в спектакле о молодых девушках, не знающих, что им уготовано, так же, как не знает об этом и их командир, капитан Михасев, Герой Советского Союза (это — замечательная работа Алексея Егоршина, точная и чем-то неуловимо напоминающая о героях так называемой «лейтенантской прозы», покоривших нас когда-то). Скупая и выразительная сценография Александра Орлова, тревожная и сильно воздействующая музыка композитора Василия Тонковидова (особенно — финальная песня «Не покидай меня»), работа педагога по вокалу Анны Добротворцевой, и постановщика пластики Евгении Зеленской — всё направлено на целостность спектакля, на создание атмосферы не пафосной, а тревожной, заставляющей задуматься о том, как можно было не вызывать раздражения Михасева, сообщив ему заранее, что в его распоряжение поступают девушки. Как можно было избежать таинственности, нагнетаемой вокруг задания группы особистом майором, строго покрикивающим на полковника, уже готового раскрыть подробности операции ничего не понимающему Михасеву. Многого, наверное, можно и нужно было избежать, но… случилось так, как случилось. Молодые девушки оказались заложницами эпизода. Одного из многочисленных кровавых эпизодов войны…»

В спектакле заняты: народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов, Алексей Егоршин, Сергей Маркелов, Андрей Нецветаев, Игорь Новиков, Наталья Прокопенко, Екатерина Соловьёва, Ирина Чеботаева и Виолетта Шулакова.