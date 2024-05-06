В Самарском оперном театре состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров

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10 мая в 18.00 и 21.00 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов благотворительный.

Фестиваль длится с 25 апреля по 16 мая. В новом сезоне впервые за всю историю Пасхального фестиваля в нем примут участие артисты Большого театра — симфоническую программу представит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров.

Также впервые к акции масштабно присоединится Приморская сцена Мариинского театра — она представит Дальневосточный Пасхальный фестиваль, который пройдет с 9 по 14 мая в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях. Традиционными останутся обширная география и насыщенные программы фестиваля — симфоническая, хоровая и звонильная. Неизменны и его главные принципы: благотворительная, образовательная и просветительская деятельность.

Маршрут объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров охватит 24 города России — за 22 дня музыканты преодолеют более 15 тысяч километров. Выдающиеся солисты и музыкальные коллективы выступят на центральных площадках Москвы и регионов. Выступления будут посвящены памятным датам и юбилеям великих композиторов: в этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале.

Торжественное открытие XХIII Московского Пасхального фестиваля состоится в Московском концертном зале «Зарядье» 5 мая — в светлое Воскресение Христово. 9 мая днем на Поклонной горе пройдет общедоступная акция — симфонический концерт под управлением Валерия Гергиева. Вечером на сцене Большого зала Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится гала-концерт под руководством Валерия Гергиева, где солистом выступит Денис Мацуев. На мероприятие будут приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны, некоммерческие общественные организации, воспитанники детских школ искусств Москвы.

Приморская сцена Мариинского театра впервые представит Дальневосточный Пасхальный фестиваль, который пройдет с 9 по 14 мая и охватит четыре крупнейших города Дальневосточного федерального округа: Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск. Открытие Дальневосточного Пасхального фестиваля состоится 9 мая в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Гала-концерт пройдет при участии Симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, Сводного хора Владивостокской епархии и Оркестра штаба Тихоокеанского флота России.

В новом сезоне хоровой программы 23 коллектива из России и Белоруссии исполнят духовную музыку. Более 45 хоровых выступлений пройдут в храмах и на концертных площадках Москвы и близлежащих городов. Геронтологические, семейные, а также центры социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов откроют свои двери для весенних благотворительных концертов.

Торжественное открытие хоровой программы состоится 6 мая в Москве, в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. В концерте примут участие камерный хор «Нижний Новгород», Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и хор Мариинского театра.

Выступления хоровых коллективов пройдут не только в столице — исполнителей также ждут в Одинцове, Серпухове, Красногорске, Балашихе, Подольске, Щёлкове, Зарайске, Егорьевске, Коломне, Клину, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Туле, Вологде, Ржеве, Ростове Великом, Александрове. Кроме того, в рамках Дальневосточного Пасхального фестиваля 12 мая в Спасо-Преображенском соборе Владивостока пройдет общедоступное исполнение «Всенощного бдения» Рахманинова хором Приморской сцены Мариинского театра.

Ярким событием хоровой программы в столице также станет торжественный гала-концерт, который пройдет 12 мая в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В этот вечер для зрителей выступят коллективы из Санкт-Петербурга, Уфы, Минска, Якутска, Грозного и Москвы.

В рамках звонильной программы XХIII Московского Пасхального фестиваля пройдут десятки концертов колокольной музыки. В этом году программа охватит 23 храма Москвы, Санкт-Петербурга, Истры, Сергиева Посада, Вологды.

Общедоступные концерты колокольной музыки пройдут на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях Москвы и Подмосковья. В колокольных концертах примут участие более 30 профессиональных звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ярославля, Тутаева, Костромы, Великого Новгорода, Казани, Петрозаводска, Пскова, Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Самары, Красногорска, Сергиева Посада, Минска и Витебска.

Московский Пасхальный фестиваль, основанный в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и правительства Москвы, стал одним из крупнейших и самых ожидаемых событий культурной жизни России, собирающим каждый год сотни тысяч слушателей. В 2003 году он получил статус всероссийского проекта при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

В 2024 году фестиваль состоится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.