В Самарском областном художественном музее открывается выставка Валентина Попкова "Весна. Свежий ветер"

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23 марта в 18:00 в Самарском областном художественном музее открывается выставка Валентина Попкова.

Валентин Алексеевич Попков (1941-2009) — заслуженный художник РСФСР, Народный художник Мордовии, Лауреат Государственной премии Мордовской АССР, Заслуженный деятель искусств МАССР, Член Союза художников СССР.

Большую роль в становлении художника сыграл Дом творчества Союза художников в Подмосковье. С 1975 по 1978 был руководителем на творческой даче Союза художников «Сенеж», здесь он работал с такими известными художниками как И.П. Обросов, А.А. Тутунов, И.А. Шевандронова, Т.В. Цигаль. В 1970 Попков стал членом Союза художников СССР, в 1971 открылась его первая персональная выставка.

Большое влияние на творческое развитие художника оказали поездки за границу. В 1972 году он принимал участие в Международном пленэре-симпозиуме в Польше, затем состоялись поездки в Чехословакию, Румынию.

Заметный след в творчестве Валентина Попкова оставило пребывание в подмосковном селе Прилухи в гостях у семейной пары – московских художников А.А. Тутунова и И.В. Шевандроновой. На выставке представлен портрет Валентина Попкова кисти Ирины Шевандроновой. Источником вдохновения для Валентина Алексеевича были природа, простые деревенские люди, жизнь деревни в ее многообразных проявлениях.

На выставке в Самарском художественно музее представлены акварели Валентина Попкова, выполненных в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт.

Произведения Попкова хранятся в Третьяковской галерее, МРИИ им. С.Д. Эрьзи, Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева, Пензенской картинной галерее, а также в частных коллекциях России и за рубежом.

Фото: минкультуры СО