В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    

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Международный день театра был утвержден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 27 марта.

К Международному Дню театра, 29 марта в 12:00, в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет творческая встреча с артистом Самарского академического театра драмы им. М. Горького Андреем Нецветаевым в формате живого диалога «вопрос-ответ».

Андрей Вячеславович Нецветаев окончил Красноярский государственный институт искусств (Красноярская государственная академия музыки и театра) в 1999 году. В САТД им. М. Горького работал с 1999-2000гг. и с 2014 года по настоящее время. Актер был номинирован на Премию «Золотая Маска» с главной ролью Энди Дюфрейна в постановке по С. Кингу «Побег из Шоушенка» (реж. В. Гвоздков) и ролью Барона в спектакле «История лошади» (реж. С. Грицай).

Формат встречи живого диалога – это уникальная возможность для гостей Исторического парка и ценителей театрального искусства задать вопросы, ответы на которые они давно хотели узнать!

У автора самого интересного вопроса, озвученного на творческой встрече, будет возможность получить пригласительный в театр!

Вход свободный.