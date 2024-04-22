в Самарском государственном институте культуры завершился XI Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова

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В пятницу, 19 апреля, в актовом зале Самарского государственного института культуры были объявлены итоги XI Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова. Событие проходило на базе самого творческого вуза региона в течение недели.

Обладателями Гран-при и специального приза — Премии им. Д.Д. Шостаковича, которую ежегодно вручает благотворительный фонд «Радость», — стали Камерный хор Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова Anima Cantus под руководством Марины Платоновой и учащиеся Детской центральной музыкальной школы — фортепианный дуэт Роберта Куклина и Степана Космынина под руководством Елены Пашиной.

«Мы рады продолжать традицию популяризации академической музыки, к которой причастен Савелий Орлов. Пианист, педагог, композитор, общественный деятель, он стоял у истоков Самарской организации Союза композиторов вместе с Дмитрием Шостаковичем.

Это большая честь и ответственность проводить конкурс его имени и каждый год объединять огромное количество талантливых людей. Спасибо участникам за доверие, жюри — за работу и мастер-классы. Спасибо за поддержку и за праздник музыки!» – говорит ректор СГИК Ольга Наумова, председатель организационного комитета XI Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова.

XI Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова в очередной раз подтвердил свою значимость в профессиональном сообществе, собрал большую аудиторию музыкантов-исполнителей, педагогов, методистов и расширил географию. В прослушиваниях приняли участие более 300 человек, в том числе, из Китая. Впервые на конкурсе был представлен Ханты-Мансийский автономный округ.

«Очень насыщенное время. Очень дружелюбная гостеприимная команда. Я прослушал ансамбли и гитаристов. У вас замечательный мраморный зал с хорошей акустикой. Я остался доволен уровнем исполнителей. Многие меня удивили», – делится Ровшан Маммедкулиев, профессор РАМ имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ.

Музыканты состязались в шести номинациях: «Народные инструменты: баян, аккордеон (соло)», «Народные струнные щипковые инструменты (соло)», «Фортепиано (соло)», «Фортепианный ансамбль», «Искусство концертмейстера», «Оркестровые духовые и ударные инструменты (соло)», «Оркестровые струнные инструменты (соло)», «Академические хоры и хоровые ансамбли», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль», «Академическое пение (соло)», «Оркестровое дирижирование» и «Оркестры». Для педагогов были организованы курсы повышения квалификации.

Новациями первого года нового десятилетия Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова стали мастер-классы топовых музыкантов — заслуженных деятелей и артистов РФ, профессоров и преподавателей ведущих вузов страны в каждой из номинаций: Ровшана Маммедкулиева, Дмитрия Коваленко, Сергея Попова, Веры Носиной, Сергея Игнатова, Марии Людько и Людмилы Варавиной.

Спустя пять лет впервые очно прошло состязание хоров. С 2019 года прослушивания проводились только в дистанционном формате. В этом году на сцену Самарского государственного института культуры только в детской возрастной категории вышли более 500 юных исполнителей. Вернулось и направление «Композиция».

Участники, высокое качество исполнения которых отметили члены жюри, были награждены специальными призами от партнера конкурса — магазина-салона музыкальных инструментов и оборудования «Сириус» и Центра прототипирования современной музыки, звукового дизайна и создания клипов «Звучи!» Самарского государственного института культуры.

Художественным руководителем фестиваля выступила заведующая кафедрой хорового дирижирования Елена Юнек.

XI Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова в очередной раз стал не только местом демонстрации профессионального мастерства, но и дал возможность приобрести новых друзей, укрепить творческие связи и обогатить исполнительский опыт.