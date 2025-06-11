В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка уличного художника NGC_1797

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18 июня в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Тут был…». В экспозиции представят работы самарского уличного художника, известного под псевдонимом NGC_1797.

Художник избегает публичности, предпочитая анонимность и псевдоним. NGC_1797 – участник творческого объединения Aksometry Lab. Работает с разными медиумами – стрит-арт, живопись, инсталляция, видеоарт.

- Основная тема работ художника – отчуждение, тревожность и экзистенциальное одиночество в городе, - говорит куратор выставки Екатерина Романова. – Автор использует подъезд как пространство для выражения противостояния индивида и мегаполиса.

Образы одиноких фигур на фоне серых стен, монотонных высоток, лица без глаз – все это становится метафорой разрыва между личностью и обществом. Герой в работах художника предстает как человек потерянный и обезличенный, ощущающий тревогу и неопределенность, несмотря на постоянное окружение людей и динамичность жизни города.

Художник наполняет пространство картин текстами – короткими фразами и собственными поэтическими строчками, которые будто обращаются к прохожему: «Ты тоже чувствуешь себя одиноко?» Он напоминает, что за каждым фасадом здания скрывается чья-то история жизни, боли и одиночества. Таким образом, NGC_1797 заставляет задуматься, как мы существуем в пространстве мегаполиса и какие эмоции прячем за маской повседневности.

Выставка продлится до 29 июня. Вход свободный.

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