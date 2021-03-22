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В Самарской областной библиотеке отметили 800-летие Александра Невского

22 марта 2021 14:03
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В Самарской областной библиотеке отметили 800-летие Александра Невского

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие выставки «Золотая легенда средневековой Руси: Святой благоверный князь Александр Невский». 

«Русская земля богата на выдающиеся имена, которые вошли в историю. Одним из самых знаковых для нас является имя Александра Невского, в этом году исполняется 800 лет со дня его рождения, – обратилась к гостям выставки заместитель директора по основной деятельности СОУНБ Наталья Никулина. – Наша экспозиция посвящена этой знаменательной дате и величайшему полководцу и политику своего времени Александру Ярославичу Невскому. Выставка знакомит с уникальными изданиями из фондов нашей библиотеки, включая книги, датированные ХVII веком, благодаря которым вы узнаете много нового и интересного о нашей истории».

На открытии выставки присутствовал профессор Самарского университета, декан исторического факультета, доктор исторических наук Юрий Смирнов.

«Мне посчастливилось побывать там, где святой благоверный князь Александр стал Невским. Это поселок Усть-Ижора. Самое интересное, что он находится в черте Санкт-Петербурга. Когда мы приезжаем в этот замечательный город, мы обычно идем в Эрмитаж, едем в Петергоф и Царское село. А вот добраться до места, где речка Ижора впадает в Неву, не хватает времени. Шведы в июле 1240 года высадились в устье этой реки, чтобы потом двинуться на город Ладогу, захватив который, направиться к Великому Новгороду. Молодой князь Ярославич, которому тогда было 18 лет, со своей дружиной и присоединившимися отрядами воинов 15 июля неожиданно напал на противников и одержал победу», – рассказал профессор истории.  Отметим, что среди гостей, присутствующих на открытии выставки, были в основном школьники-кадеты, поэтому все спикеры старались быть интересными и понятными для юных слушателей. Юрий Николаевич посоветовал ребятам обязательно побывать в Усть-Ижоре.

В числе экспонатов особое место заняли реплики доспехов XIII века, предоставленные музеем исторической реконструкции «Железный век» Самарской государственной областной академии Наяновой. Руководитель музея «Железный век», семикратный чемпион мира по спортивному метанию ножа, рекордсмен «Книги рекордов России» Андрей Яковлев рассказал, что снаряжение дружинников XIII века было надежнее обычной кольчуги. Благодаря небольшим пластинкам, доспехи русских воинов защищали лучше, чем снаряжение противников. Александра Ярославича и его соратников по оружию можно было смело назвать богатырями, их доспехи весили около 13 килограммов. А княжеский меч Андрей Владимирович сравнил с современным джипом. То есть те воины, которые им обладали, принадлежали к высшей знати. Самым же распространенным оружием было копье. Кстати, князь Александр унаследовал доспехи от своего отца Ярослава.

 

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Комментарии

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