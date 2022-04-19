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В Самарской областной библиотеке для слепых состоится беседа об истории Санкт-Петербурга

19 апреля 2022 19:52
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Встреча направлена на актуализацию исторических событий и сохранение исторической памяти, связанной с Правлением Петра I Великого.

22 апреля в 10:30 в Самарской областной библиотеке для слепых (г. Самара, Никитинская, 21) состоится беседа об истории Санкт-Петербурга из цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I «Люблю тебя, Петра творенье…».

Встреча направлена на актуализацию исторических событий и сохранение исторической памяти, связанной с Правлением Петра I Великого, именно он, согласно официальной истории, создал условия для преобразования Русского царства в Российскую Империю (1694-1725).

Мероприятия пройдут в обособленных структурных подразделениях г. Тольятти, г. Сызрани, г. Похвистнево, г. Чапаевск.
На мероприятии Екатерина Аверьянова расскажет о создателе города Петре 1, о том почему этот город называют научной столицей России, о достопримечательностях города: Петропавловской крепости, музее «Кунсткамера», о самой высоком здании Петербурга, любимом месте прогулок Петра 1 и Зимнем Дворце. Рассказ будет сопровождаться демонстрацией книжной выставки в специальных форматах: аудио- (на магнитных кассетах и цифровых носителях – компакт-дисках и флеш-картах), рельефно-графическом, рельефно-точечном (шрифт Брайля), крупно-шрифтовом.

 На встречу придут читатели Самарской областной библиотеки для слепых, участвовавшие в 2012 году в фестивале «Отечеству поем мы славу». Во время фестиваля 2012 команда г. Самары представила театрализованное представление на конкурс постановок о выдающихся людях России, выбрав тему Петра I.

В 2012 году фестиваль получил массу положительных отзывов. Несколько лет подряд местом его проведения становился санаторий им. Циолковского и собирал команды из муниципальных образований Самарской области. Три года назад мероприятие расширило свой “ареал” — фестиваль шагнул за пределы Самарского региона, включив команды из Казани, Ульяновска, Саратова.

22 апреля команда Самары придет на встречу и поделится воспоминаниями о том далеком Фестивале 2012.

Беседа об истории Санкт-Петербурга из цикла мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I будет одновременно транслироваться онлайн в Социальной сети ВКонтакте

Программа мероприятия:

10:30 – 10:45 Рассказ Екатерины Аверьяновой о личности и деятельности Петра 1
10:45 – 11:00 Воспоминания участников Фестиваля о подготовке и постановке театрализованной сценки о Петре
11:00 – 11:10 Видео отрывки из фильма о Фестивале «Отечеству поем мы славу» 2012г.

Культурно – просветительские и досуговые мероприятия, основанные на историческом материале, проводимые в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», позволят соприкоснуться с великой историей России. Интерактивная и зрелищная составляющие культурных мероприятий послужит укреплению нравственных и духовных ценностей у людей с проблемами зрения разных поколений, акцентируют внимание молодёжи на личности Великого государя, его патриотизме, бесстрашии, целеустремлённости и умении добиваться поставленных целей, а также, послужат поводом для гордости за своих предков, ставших частью Великой истории нашей страны.

В рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», учитывая большое значение реформ выдающегося государственного деятеля для истории России, Самарская областная библиотека для слепых планирует организацию более десяти тематических мероприятий.
Кроме того, планируются подготовка и размещение информационных материалов о деятельности Петра I на официальном сайте и в социальных сетях учреждения.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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