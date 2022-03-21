В Самарской областной библиотеке для молодежи пройдет арт-беседа «Портрет писателя», посвященная творчеству Стивена Кинга

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23 марта в 13.00 Самарская областная библиотека для молодежи (Самара, проспект Ленина, 14) приглашает на арт-беседу, посвященную творчеству известного писателя Стивена Кинга, к его 75-летию. Стивен Кинг – один из самых популярных писателей последних 50 лет. Его книги переведены на сотни разных языков мира. По их мотивам сняты известные блокбастеры и оригинальные сериалы.

Сотрудники библиотеки – ведущий подкастов Федор Замыцкий и художник, дизайнер Наталья Мерзлякова поговорят с гостями о феномене творчества Стивена Кинга, а также в режиме реального времени создадут яркий портрет писателя красками на холсте.

На встрече пройдет обсуждение книг:

«11/22/63»,

«Оно»

«Побег из Шоушенка»

«Сияние»

«Воспламеняющая взглядом» и другие.

16 +. Участие во встрече бесплатное. Вход свободный. Встреча пройдет с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности, установленных местным и общероссийским законодательством.