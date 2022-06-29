В Самарской области завершается подготовка к Грушинскому фестивалю 2022

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В 2022 году традиционно на Мастрюковских озёрах пройдёт с 30 июня по 3 июля 49-й Грушинский фестиваль. Почётными гостями станут Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Вячеслав Ковалев. Сейчас здесь идёт активная подготовка: устанавливают сцены, обустраивают костровую площадку.

За безопасностью на фестивале следят основательно. В дни проведения здесь будут дежурить спасатели МЧС, полицейские, медицина катастроф. В этом году организаторы обновили понтонный мост через протоку Старый Мокрец - полностью переложили доски. Вскоре начнут устанавливать легендарную сцену-гитару. А главная концертная площадка уже почти готова. Стоит отметить, что все поляны организаторы обработали от клещей и комаров, поэтому за своё здоровье гости могут быть спокойны.

Напомним, что на фестивальной поляне категорически запрещено разводить костры, а также: проносить и употреблять спиртное, любые запрещённые вещества. На территории будет работать торговая ярмарка с фудкортом, где можно будет приобрести абсолютно всё - от продуктов питания до туристического снаряжения. Здесь также откроются кафе. Питьевую воду можно будет брать из скважины и специальных бойлеров, пишет ГТРК Самара.