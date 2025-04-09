в Самарской области заработала программа поддержки сельских работников культуры

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С 15 апреля по 15 июля 2025 года в Самарской области будет проходить прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Проект направлен на привлечение специалистов в сфере культуры в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города с численностью населения до 50 тысяч человек.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что регион обладает богатым культурным наследием, и задача власти — не только сохранять его, но и активно развивать, уделяя особое внимание поддержке специалистов в отдаленных территориях. «Жители региона должны иметь возможность интересно проводить досуг, независимо от того, живут они в крупном городе или небольшом селе», - отметил губернатор.

Для участников программы предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. «Программа дает возможность специалистам в сфере культуры переехать в сельскую местность или в малонаселенные пункты. Но помимо финансовой поддержки, огромную роль играет и внимание муниципалитетов, которые стараются предоставить жилье, дополнительные социальные гарантии. Это одна из мер, которая должна сработать эффективно. Этот год – пилотный для региона, поэтому мы привлекаем пока 15 таких специалистов», - поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Программа "Земский работник культуры" открывает новые возможности для специалистов, желающих расширить свои горизонты, реализовать свои творческие идеи, тем самым внести свой вклад в развитие культурной жизни в малых городах и селах.

Участниками программы могут стать работники культуры, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а также выпускники, которые заканчивают обучение в 2025 году. По условиям трудового договора специалист сферы культуры должен проработать в учреждении не менее 5 лет.

Подробные условия конкурсного отбора опубликованы на сайте министерства https://mincult.samregion.ru/category/activity/zemskij-rabotnik-kultury/

Программа «Земский работник культуры» открывает новые перспективы для специалистов, готовых развивать культурную среду в малых городах и селах, а также вносить вклад в воспитание подрастающего поколения.