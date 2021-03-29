В Самарской области выбрали лучших чтецов «Живой классики»

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Школьники из Самары, Новокуйбышевска и Жигулевска будут представлять Самарскую область во всероссийском финале самого масштабного литературного проекта страны для детей и подростков. В мае они отправятся в международный центр «Артек».

Оценивать юных талантов пригласили писателей, артистов, телеведущих и специалистов в области детского чтения. Перед жюри стояла непростая задача выбрать из нескольких десятков артистичных и хорошо читающих подростков троих, которые и будут представлять регион в финале конкурса. Целый год конкурсанты готовились и прошли непростой путь: от выбора произведения и регулярных репетиций, до победы в классном, школьном, районном и городском туре. Участники «Живой классики» доказывают — неважно как ты выглядишь, сколько весишь или какой у тебя телефон, важно — развивать интеллект. Умным быть круто. Читать — модно.

Победителями регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Самарской области стали:

Бильданов Демьян, ГБОУ ДО СО СДДЮТ, с произведением Ю. Яковлева «Воробьев стекло не выбивал»; Маренкова Анна, ГБОУ ООШ №17 г. Новокуйбышевск, с произведением, с произведением П. Антокольского «Тетрадь в красном сафьяне»; Сидоров Макар, ГБОУ лицей №16 г. Жигулевск, с произведением Б. Шергина «Ваня датский».

В мае школьников ждёт увлекательная поездка в международный центр «Артек», где с ними будут заниматься лучшие педагоги театральных вузов, журналисты и актёры. Кроме того, ребята продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны. Всероссийский финал состоится 23-24 мая.

«В этом году «Живой классике» 10 лет. Кажется, наш юбилей совпадает с постепенным снятием ковидных ограничений. Финал в «Артеке» в этом году будет особенным и потому что 10 лет, и потому что все соскучились по офлайн-событиям. А пока мы ждём этого момента, предлагаю вспоминать веселые и радостные моменты, связанные с конкурсом с хэштегом #10летживаяклассика, и присылать нам в социальных сетях, а мы будем их публиковать», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

«Живая классика» — самый масштабный литературный проект России для детей и подростков. Ежегодно в нём принимают участие более 2,5 миллионов школьников. В этом году у конкурса юбилейный, 10 сезон — поэтому церемонии финала и суперфинала будут особенными, на них соберутся «выпускники» конкурса, участники и звезды разных лет.