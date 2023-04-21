В Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!»

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С 1 по 6 мая в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Организатором мероприятия выступила Автономная некоммерческая организация «ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ».



О фестивале на расширенном заседании областного оргкомитета «Победа» рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Приедут музыканты, артисты из разных стран мира, те люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наш народ, как мы боремся вновь, следуя заветам наших дедов, прадедов, с фашизмом. Приедут сюда артисты поддержать наш российский народ в борьбе с этим мировым злом».



Участники Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» собираются в дорогу, концерты стартуют уже 1 мая!



Важно: вход свободный!



В преддверии фестиваля знакомимся с участниками



LiberArte (Никарагуа)



Музыкальный ансамбль творческого центра LiberArte (Никарагуа), был создан несколько лет назад, и объединяет талантливых молодых музыкантов и исполнителей. Творчество группы направлено на популяризацию идей Сандинистской революции, на освобождение народов от пут неоколониализма, против империализма и фашизма. LiberArte - один из наиболее популярных и известных ансамблей в Никарагуа, музыканты группы постоянные участники телевизионных программ и народных праздников. Ансамбль неоднократно выступал в странах Латинской Америки - Сальвадоре, Венесуэле, Кубе и других странах.

Предстоящий визит в Россию станет для музыкантов группы премьерным.



