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В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival

27 августа 2021 13:39
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В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival

Хэдлайнеры скоро начнут съезжаться в столицу губернии.

Samara Ground Art Festival - это международный арт-проект, который проходит в нашем городе уже во второй раз. В прошлом году он собрал звезд стрит-арта не только со всей страны, но и из-за рубежа. Фасады в старом центре преображали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и уругвайский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.

Арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта и местное творческое сообщество. Самарские художники и подмастерья помогали мэтрам создавать уличные полотна в прошлом году, активно включатся в творческий процесс они и в этот раз.

- Этот фестиваль призван сделать Самарскую область новой точкой притяжения на мировой карте современного искусства. Мы хотим, чтобы говоря о стрит-арте, люди представляли не только знаменитые муралы в Берлине, Лондоне или Майями, но и работы, сделанные мировыми звездами уличного искусства в городах нашей губернии, -  сказал идеолог проекта, заместитель вице-губернатора – руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.

В этом году преображать фасады уличные художники будут не только в Самаре, целый ряд картин расположится и на домах в Тольятти.

Полный список стрит-арт мастеров этого сезона, как и точные локации новых муралов организаторы пока держат в секрете. Известно, что помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе фестиваля будут установлены скульптуры.

В рамках Samara Ground Art Festival 2021 пройдут встречи знаменитых художников с творческим сообществом, пообщаются мэтры стрит-арта и со студентами профильных вузов.

 

Теги: Samara Ground Art Festival В центре внимания уличное искусство фестиваль фестиваль уличного искусства

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