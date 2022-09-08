В Самарской области пройдет ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области».

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Игра состоится 9 сентября 2022 года в «МТЛ Арена».

Создание условий для развития молодых и талантливых людей – один из приоритетов молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

За несколько лет в турнире приняли участие практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза в качестве ведущего выступал Александр Масляков, который высоко оценил уровень организации игры в регионе.

О том, какие команды выступят и чего ждать зрителям, рассказали заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев; руководитель движения «Самарский КВН», заслуженный работник культуры Самарской области, чемпион Высшей лиги Международного союза КВН в составе команды КВН «СОК» Сергей Ларионов; руководитель проектов движения «Самарский КВН» Леонид Копичай и капитан команды КВН «2х2», Высшая лига сезона 2022 Дмитрий Лаврентьев.

«В Самарской области КВН - это больше, чем просто игра. Это визитная карточка региона. В молодежное общественное движение вовлечено огромное количество творческих людей. В КВН играют около 4 тысяч жителей губернии, а вместе с командами поддержки и болельщиками их более 10 тысяч. Кубок Губернатора - одно из самых ярких событий. В нем участвуют команды Высшей и Премьер-лиги КВН», - рассказал Сергей Бурцев, выразив уверенность, что зрителей ждут искрометный юмор и мощный заряд положительных эмоций.

Сейчас в Самарской области КВН - это целая система, в которую вовлечены все слои молодежи. Школьники играют в Самарской ЮНИОР Лиге КВН, сотрудники предприятий и организаций - в Лиге трудовой молодежи, а студенты профессиональных образовательных организаций – в Лиге молодых специалистов. В 2019 году открылась молодежная лига КВН «Тольятти».

«Движение КВН - это не только выступления на сцене. Ребята участвуют в субботниках, городских праздниках, мероприятиях различной социальной направленности», - дополнил Сергей Бурцев.

Руководитель движения «Самарский КВН» рассказал об участниках Кубка.

«В этом году к нам приедут команды «Доктор Хаусс» из Беларуси, «Юра» из Москвы, «Северяне» из Ханты-Мансийского автономного округа и другие. Все - участники Высшей лиги. Выбирать из желающих выступить на самарской сцене было сложно. В списке участников будет еще одна команда-сюрприз, ее название пока держим в тайне», - поделился Сергей Ларионов.

Выступать на Кубке Губернатора выпала честь тем командам, которые заслужили народную любовь. Среди местных участников - ребята из команды «2х2» Самарского университета имени Королева. В прошлом году они стали чемпионами лиги «Самара» и взяли бронзу Первой лиги, в 2022-м играют в «вышке».

«Кубок Губернатора - это трамплин на большую сцену. Мы отлично подготовились к игре. В Самарской области созданы все условия для реализации проекта «Клуб веселых и находчивых», - отметил капитан команды «2х2» Дмитрий Лаврентьев.

Билеты на Кубок Губернатора можно получить в образовательных организациях и у движения "Самарский КВН". Организаторами выступают министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский КВН».