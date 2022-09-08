Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино
В Самаре пройдет Фестиваль уличного кино
В Самарской области задержан аферист, находящийся в федеральном розыске
В Самарской области задержан аферист, находящийся в федеральном розыске
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
Российские банки стали продавать наличную валюту «дружественных» стран
Тольяттинец присвоил случайно переведенные ему деньги
Тольяттинец присвоил случайно переведенные ему деньги
Сотрудники предприятий Самарской области начали проходить ревакцинацию без отрыва от производства
Сотрудники предприятий Самарской области начали проходить ревакцинацию без отрыва от производства
ГИБДД региона обращает внимание водителей и пешеходов на особенности БДД осенью
ГИБДД региона обращает внимание водителей и пешеходов на особенности БДД осенью
В Самарской области пройдет ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области».
В Самарской области пройдет ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области».
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.18
0.33
EUR 60.55
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
«Парк дружбы народов»: самарцев и гостей области приглашают отпраздновать День дружбы народов
11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области пройдет ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области».

8 сентября 2022 12:34
94
В Самарской области пройдет ежегодный турнир «Кубок КВН Губернатора Самарской области».

Игра состоится 9 сентября 2022 года в «МТЛ Арена».

Создание условий для развития молодых и талантливых людей – один из приоритетов молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. 

За несколько лет в турнире приняли участие практически все популярные КВНщики нашей страны. Три раза в качестве ведущего выступал Александр Масляков, который высоко оценил уровень организации игры в регионе.  

О том, какие команды выступят и чего ждать зрителям, рассказали заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев; руководитель движения «Самарский КВН», заслуженный работник культуры Самарской области, чемпион Высшей лиги Международного союза КВН в составе команды КВН «СОК» Сергей Ларионов; руководитель проектов движения «Самарский КВН» Леонид Копичай и капитан команды КВН «2х2», Высшая лига сезона 2022 Дмитрий Лаврентьев.

«В Самарской области КВН - это больше, чем просто игра. Это визитная карточка региона. В молодежное общественное движение вовлечено огромное количество творческих людей. В КВН играют около 4 тысяч жителей губернии, а вместе с командами поддержки и болельщиками их более 10 тысяч. Кубок Губернатора - одно из самых ярких событий. В нем участвуют команды Высшей и Премьер-лиги КВН», - рассказал Сергей Бурцев, выразив уверенность, что зрителей ждут искрометный юмор и мощный заряд положительных эмоций.

Сейчас в Самарской области КВН - это целая система, в которую вовлечены все слои молодежи. Школьники играют в Самарской ЮНИОР Лиге КВН, сотрудники предприятий и организаций - в Лиге трудовой молодежи, а студенты профессиональных образовательных организаций – в Лиге молодых специалистов. В 2019 году открылась молодежная лига КВН «Тольятти».

 «Движение КВН - это не только выступления на сцене. Ребята участвуют в субботниках, городских праздниках, мероприятиях различной социальной направленности», - дополнил Сергей Бурцев.

Руководитель движения «Самарский КВН» рассказал об участниках Кубка. 

«В этом году к нам приедут команды «Доктор Хаусс» из Беларуси, «Юра» из Москвы, «Северяне» из Ханты-Мансийского автономного округа и другие. Все - участники Высшей лиги. Выбирать из желающих выступить на самарской сцене было сложно. В списке участников будет еще одна команда-сюрприз, ее название пока держим в тайне», - поделился Сергей Ларионов.

Выступать на Кубке Губернатора выпала честь тем командам, которые заслужили народную любовь. Среди местных участников - ребята из команды «2х2» Самарского университета имени Королева. В прошлом году они стали чемпионами лиги «Самара» и взяли бронзу Первой лиги, в 2022-м играют в «вышке».

«Кубок Губернатора - это трамплин на большую сцену. Мы отлично подготовились к игре. В Самарской области созданы все условия для реализации проекта «Клуб веселых и находчивых», - отметил капитан команды «2х2» Дмитрий Лаврентьев.

Билеты на Кубок Губернатора можно получить в образовательных организациях и у движения "Самарский КВН". Организаторами выступают министерство образования и науки Самарской области совместно с движением «Самарский КВН».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
62
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
196
Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 
7 сентября 2022  14:42
Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района
425
В регионе более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
7 сентября 2022  13:26
Более 30 тысяч человек подали заявление на оформление Карты жителя Самарской области
421
в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
7 сентября 2022  12:41
В Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской
661
Весь список