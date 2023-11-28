В Самарской области подвели итоги первого заочного тура Регионального этапа Окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

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Юбилейный V сезон фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье», проводимого под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.



На первый заочный тур юбилейного фестиваля поступило 125 видеозаписей от участников, представляющих 21 город и район Самарской области.



В Самаре прошло заседание регионального экспертного жюри, где были названы коллективы, которые получили право выйти во второй очный этап.



Второй очный этап пройдет уже в декабре!