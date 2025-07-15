В Самарской области объявляют о начале приема заявок на участие в XIII Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко

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Самарское отделение Союза писателей России и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Министерства культуры Самарской области объявляют о начале приема заявок на участие в XIII Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко!

В конкурсе могут принимать участие авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.

На конкурс принимаются литературные работы для участия в семинарах:

— прозы (общий объем не более 3 авторских листов);

— поэзии (общий объем не более 300 строк);

— детской литературы (литература для детей и подростков, объем прозы – не более 2 авторских листов, поэзии – не более 200 строк);

— литературной критики и литературоведения (общий объем не более 1 авторского листа).

Конкурсные работы и анкеты участников (шаблон для скачивания доступен в меню группы) принимаются по электронной почте litfest-samara@yandex.ru c пометкой «Фестиваль имени Анищенко-2025» до 10 августа 2025.

Фестиваль проводится 5-7 сентября 2025 года в Самарской области.

Положение и актуальная информация: https://vk.com/litfestsamara

Кроме того, в рамках Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко проводится II Всероссийский конкурс буктрейлеров «Смотри книгу».

Конкурс проводится в четыре этапа:

