В Самарской области благоустраивают Дома культуры

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Благодаря реализации национального проекта "Культура" в Самарской области полным ходом идут работы по капитальному ремонту и оснащению ДК.



В 2024 году культурно-досуговые учреждения будут отремонтированы в селах Владимировка (м.р. Хворостянский), Покровка (м.р. Нефтегорский), Алексеевка (м.р. Алексеевский) и Колывань (м.р. Красноармейский), а также поселке Фрунзенский (м.р. Большеглушицкий).



Например, в районом доме культуры села Исаклы (м.р. Исаклинский) проводятся отделочные работы и осуществляется ремонт фасада. Решаются вопросы с электромонтажными работами и повышается энергетическая эффективность здания, благодаря замене оконных проемов. В Восточном сельском доме (м.р. Большечерниговский) в настоящий момент проводится чистовая внутренняя отделка помещений и ремонт отмостки здания. В Орловском сельском доме культуры (м.р. Кошкинский) осуществляется внутренняя отделка, электромонтажные работы, впереди замена дверей и ремонт отмостки здания.



"Во всех муниципальных образованиях создаются яркие и интересные пространства, оснащённые по последнему слову техники благодаря реализации национального проекта "Культура" в нашем регионе. Обновлённые учреждения культуры становятся точкой притяжения для людей всех возрастов, предметом гордости жителей нашего региона. В течение пяти лет в Самарской области в рамках нацпроекта модернизировали 57 муниципальных учреждений культуры (за счет средств федерального бюджета - 47 объектов), в том числе построили и реконструировали три сельских дома культуры, капитально отремонтировали 41 сельский ДК", – отметила Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.



Сельские ДК заслуженно являются очагами культурной жизни местных жителей. Многочисленные торжественные мероприятия к памятным датам, творческие встречи и концерты, кружки для детей и взрослых - культурная жизнь сел кипит в стенах ДК.