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В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха

20 января 2022 13:23
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В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха

Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерты камерной и органной музыки «И. С. Бах и его северонемецкие предшественники», которые состоятся 30 января в 15.00 и 18.00.

Иоганн Себастьян Бах – имя, которое знают многие: визитная карточка эпохи, искусный полифонист и блистательный органист, создавший более тысячи произведений в очень многих жанрах для разных музыкальных инструментов.  И.С. Бах – вершина, с которой видно музыкальное будущее и музыкальное прошлое, и освоение опыта, накопленного его предшественниками, гениальное его обобщение и диалог с ним возносят Баха на этот пьедестал. 

Дитрих Букстехуде – яркий представитель северонемецкой органной школы и один из самых известных композиторов эпохи барокко, старший современник И.С. Баха. Хорошо известна история, согласно которой молодой Бах прошел пешком около 50 км, чтобы услышать великие органные импровизации Букстехуде. 

Николаус Брунс – органист, скрипач, автор целого ряда блестящих опусов, которые восхищали и вдохновляли самого И.С. Баха. А в свое время Н. Брунс был известным органистом, который запросто мог удивить публику искусной игрой на скрипке, аккомпанируя себе на педальной клавиатуре органа. 

Фридрих Вильгельм Цахау – композитор, чье творчество было хорошо известно И.С. Баху и которого современники даже критиковали за тщательную продуманность музыки, которую могли оценить только органисты. 

А вот имя Франческо Паоло Суприани стоит в этом ряду немного особняком, но именно у него мастера северонемецкого барокко перенимали особенности итальянского стиля и виртуозность неаполитанской школы. 

 Музыку этих композиторов мы услышим в исполнении замечательных российских музыкантов, солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александра Листратова и Алексея Шевченко. 30 января, настоящая барочная виолончель, необарочный механический орган Самарской кирхи и  аутентичное исполнение старинной музыки от ведущих специалистов в области исторического исполнительства.

6+

30 января 2022 г. (воскресенье) 15.00 и 18.00

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Александр Листратов – барочная виолончель (Москва)

Алексей Шевченко – орган (Москва)

Теги: Мероприятия

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