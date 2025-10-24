Я нашел ошибку
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»

24 октября 2025 12:23
145
1 ноября в 18.30 в Концертном зале Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!», посвященный  юбилею одной из ведущих концертных организаций России.

12+

С каждым годом Самарская филармония растет и развивается: творческие коллективы филармонии совершенствуют свое мастерство, а имена приглашенных гастролеров приобретают все большие масштабы. Сегодня Самарская филармония по праву занимает одну из лидирующих позиций в России, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции.

В этот праздничный вечер выступят: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко, дирижёров Владимира Добровольского и народного артиста РФ Михаила Щербакова. Публика сможет насладиться выступлением лауреатов международных конкурсов, артистов «ОЛИМП», руководителем которого является главный режиссер Самарской филармонии, заслуженный артист РФ Сергей Куранов, творческой группы «Поли-Арс», Дмитрия Буцыкова - руководителя Ансамбля «Волга-Фолк бэнд» и Ансамбля русских народных инструментов под руководством заслуженного артиста РФ Рамиля Батыршина. 

Вести  торжественный вечер будет музыковед Ирина Цыганова.
 

В программе вечера прозвучат шедевры классической музыки и любимые мелодии.

 

 

