В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»

145

1 ноября в 18.30 в Концертном зале Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!», посвященный юбилею одной из ведущих концертных организаций России.

12+

С каждым годом Самарская филармония растет и развивается: творческие коллективы филармонии совершенствуют свое мастерство, а имена приглашенных гастролеров приобретают все большие масштабы. Сегодня Самарская филармония по праву занимает одну из лидирующих позиций в России, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции.

В этот праздничный вечер выступят: Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Дениса Власенко, дирижёров Владимира Добровольского и народного артиста РФ Михаила Щербакова. Публика сможет насладиться выступлением лауреатов международных конкурсов, артистов «ОЛИМП», руководителем которого является главный режиссер Самарской филармонии, заслуженный артист РФ Сергей Куранов, творческой группы «Поли-Арс», Дмитрия Буцыкова - руководителя Ансамбля «Волга-Фолк бэнд» и Ансамбля русских народных инструментов под руководством заслуженного артиста РФ Рамиля Батыршина.

Вести торжественный вечер будет музыковед Ирина Цыганова.



В программе вечера прозвучат шедевры классической музыки и любимые мелодии.