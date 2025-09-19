В Самарской филармонии выступит Государственный квартет им.А.Бородина

168

23 сентября в Концертном зале Самарской филармонии в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» выступит один из наиболее значительных российских струнных квартетов - Государственный квартет им.А.Бородина - уникальный ансамбль, существующий более 75 лет. 12+

Легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а его феноменальное творческое долголетие (история коллектива ведет отсчет с 1944 года) было отмечено российской «Книгой рекордов Гиннеса».

Особая страница в жизни ансамбля – творческое сотрудничество с Дмитрием Шостаковичем, длившееся более 30 лет. «Бородинцы» исполняли его квартеты с самого начала своего творческого пути до последнего года жизни композитора, находясь в тесном контакте с автором.

За час до концерта в 18:00 в Камерном зале Самарской филармонии состоится встреча с музыкальным критиком и телеведущим, лауреатом премии «Тэффи» и ведущим концерта Артёмом Варгафтиком.

Программа

I отделение

Д.Шостакович. Струнный квартет №6 соль мажор, соч. 101

Струнный квартет №13 си-бемоль минор, соч. 138

II отделение

Л. Бетховен. Струнный квартет № 9 до мажор, op.59, №3

Фото: минкульт СО