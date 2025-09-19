Я нашел ошибку
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
Особая страница в жизни ансамбля – творческое сотрудничество с Дмитрием Шостаковичем, длившееся более 30 лет.
В Самарской филармонии выступит Государственный квартет им.А.Бородина
Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
В Самарской филармонии выступит Государственный квартет им.А.Бородина

19 сентября 2025 22:32
168
Особая страница в жизни ансамбля – творческое сотрудничество с Дмитрием Шостаковичем, длившееся более 30 лет.

23 сентября в Концертном зале Самарской филармонии в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» выступит один из наиболее значительных российских струнных квартетов - Государственный квартет им.А.Бородина - уникальный ансамбль, существующий более 75 лет.   12+

Легендарный ансамбль снискал репутацию одного из лидеров мирового квартетного музицирования, а его феноменальное творческое долголетие (история коллектива ведет отсчет с 1944 года) было отмечено российской «Книгой рекордов Гиннеса».

Особая страница в жизни ансамбля – творческое сотрудничество с Дмитрием Шостаковичем, длившееся более 30 лет. «Бородинцы» исполняли его квартеты с самого начала своего творческого пути до последнего года жизни композитора, находясь в тесном контакте с автором.

За час до концерта в 18:00 в Камерном зале Самарской филармонии состоится встреча с музыкальным критиком и телеведущим, лауреатом премии «Тэффи» и ведущим концерта Артёмом Варгафтиком.

Программа
I отделение
Д.Шостакович. Струнный квартет №6 соль мажор, соч. 101
Струнный квартет №13 си-бемоль минор, соч. 138

II отделение
Л. Бетховен. Струнный квартет № 9 до мажор, op.59, №3

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение
На счету наших спортсменов две медали и первое общекомандное место в соревнованиях по баскетболу.
Две медали Игр Александра Невского завоевали спортсмены из Самарской области
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета.
Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
