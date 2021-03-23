В Самаре состоится областной межнациональный праздник «Навруз-2021»

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27 марта в 15:00 в ДК «Заря» состоится областной межнациональный праздник «Навруз-2021». В нем примут участие национально-культурные организации Самары и Самарской области, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, этнические творческие коллективы.

Праздник организуется региональным отделением «Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев» по Самарской области и узбекской национально-культурной автономией «Хумо» г. о. Самара при поддержке ГКУ СО «Дом дружбы народов» и Администрации г. о. Самара.

Программой мероприятия также предусмотрена тематическая выставка, которая начнет свою работу в 14:00.

Мероприятия в рамках празднования нацелены на сохранение и развитие культуры и межнациональных традиций, повышение уровня информированности об истории праздника, укрепление дружбы и межнационального согласия в регионе, единение народов.

Организаторы отмечают, что праздник состоится при соблюдении всех необходимых мер безопасности в период пандемии.

Праздник Навруз – один из древнейших на земле: его отмечали еще до VII века до н. э. и считали главным. В переводе с фарси «Навруз» означает «новый день» или «обновление» – Праздник Навруз – один из древнейших на земле: его отмечали еще до VII века до н. э. и считали главным. Символизирует собой обновление природы, весеннее пробуждение, изобилие, молодость, силу добра и прощения, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации