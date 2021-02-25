В Самаре открылась масштабная выставка «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре»

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Сегодня в Мраморном зале Самарском художественном музее открылась масштабная выставка «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре». Это еще один совместный проект Самарской области и Третьяковской галереи.

Выставка посвящена ключевым событиям художественной жизни Самары в первые годы после Октябрьской революции –появлению коллекции русского авангарда.Экспозицию составляют произведения Николая Попова, Самуила Адливанкина, Михаила Степанова, Константина Зефирова,Николая Плеханова.

Цель выставки – восстановить и показать первую коллекцию русского авангарда в том «живом» виде, в котором она была собрана с 1919 по 1929 год, а также ближе познакомить зрителя с деятельностью и творчеством ярких российских художников-авангардистов.

Вместе с десятками самарцев в открытии выставки приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Зельфира Исмаиловна является надежным партнером самарского региона, и я очень рад, что у нас совместно реализуются все новые и новые проекты. Я хотел бы сказать слова благодарности организаторам, директору Третьяковской галереи, руководству Самарского художественного музея, руководству филиала Третьяковской галереи в Самаре, который уже есть, и спонсору проекта – Леониду Викторовичу Михельсону»,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - Благодаря совместным усилиям получилась потрясающая выставка, которая демонстрирует роскошную самарскую коллекцию, дополненную замечательными работами, которые нам любезно предоставила Третьяковская галерея и частные коллекционеры», передает пресс-служба департамента информационной политики СО

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО