В Самаре откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина «Земля и люди»

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25 июля в 18.00 в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Сергея Чернухина «Земля и люди». (0+)



Сергей Горациевич - монументалист, живописец, автор станковых картин, пейзажей, натюрмортов, портретов. Член Союза художников России.



Работы находятся в России и зарубежье, в частных коллекциях и галереях (Япония, Узбекистан, Германия, США, Израиль, Греция, Корея, Китай, ОАИ)



Сергей Горациевич говорит, что искусство – это часть природы, увиденная через темперамент, из которого создается художественное произведение. Живопись, как вид искусства, обладает огромным содержательным и выразительным потенциалом, способным передать, как всё богатство красоты, так и сложности жизни.



Искусство Сергей Горациевича Чернухина обладает яркой самобытностью и неповторимостью. Земля люди - основная тема творчества художника. Яркий темперамент, талант, любовь к городу Самара, Волге, людям, живущим на её берегах, к бескрайним лугам и полям, обусловили эмоциональную выразительность и многослойность содержания его произведений.



Разнообразие мотивов и разнообразие художественных решений картин художника - от реализма до экспрессионизма, мощной пластичности, до импрессионистической лёгкости и воздушности, от яркого солнечного колорита и цветовой насыщенности контрастности до тонких тональных разработок цвета.



Выставку можно увидеть до 16 августа.

Фото: минкульт СО