В Самаре завершилась XV детская музыкальная академия под патронатом Юрия Башмета

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В Самаре завершилась XV детская музыкальная академия стран СНГ под патронатом народного артиста СССР, Героя труда России Юрия Башмета.

Всего несколько уроков от выдающихся музыкантов современности из Москвы, Санкт-Петербурга и Сербии, но результат виден. Точнее, слышен. Академия под патронатом Юрия Башмета всегда закрывается большим концертом, куда приходят родители, преподаватели, друзья. Участники академии выходят на сцену за дипломами и показывают, что не зря провели время на академических мастер-классах.

«Педагоги очень кратко и понятно объясняют, что меня больше всего заинтересовало в этих уроках – учат правильно показывать свои эмоции. Учат также правильно вести смычок, отрабатывают технически разные штрихи», – поделилась впечатлением от работы с наставником Кириллом Кравцовым участница академии Мария Смолькина, скрипачка самарской детской школы искусств № 12.

Дипломы академии получили 77 талантливых ребят из 9 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, в том числе юные музыканты из городов и районов Самарской области — Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска и Красноярского района.

Академии Юрия Башмета в Самарской области уже 15 лет, это большой образовательный проект, который на протяжении всего этого времени растет и развивается вместе со своими участниками.

«От лица Правительства Самарской области хочу поблагодарить Юрия Абрамовича Башмета за преданность проекту, за возможность, которую академия дает молодым и талантливым ребятам. Хочу выразить благодарность всем педагогам, благодаря которым этот проект стал возможным. Ваш труд, самоотверженность и стремление развить таланты детей являются основой успеха нашей академии. И конечно хочу поздравить наших участников музыкальной академии. Вы учитесь не только играть на инструментах, но и выражать свои эмоции через музыку, делиться ими с окружающими. Это важный шаг в вашем творческом пути и замечательная возможность для личностного роста. Продолжайте развивать свои таланты, не бойтесь экспериментировать и стремитесь к новым вершинам!» – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Из года в год стремятся попасть на академию под патронатом Башмета и сами ученики, и их наставники. Компактный по времени, но разнообразный по содержанию формат мастер-классов позволяет участникам отточить мастерство. Традиционно на мастер-классы приезжают преподаватели из детских школ искусств и музыкальных школ региона.

«Это очень хорошо, когда дети мотивированы, увлечены. Но кроме собственно участников, у меня в этом году было несколько педагогов, которые были вольнослушателями. Они не представляли своих учеников, но они отсидели все мастер-классы», – отметила Ксения Башмет, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского; концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов.

На площадках академии в этом году работали лучшие преподаватели консерваторий России и зарубежья. Русскую музыкальную школу традиционно представляли высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга. Также в работе академии приняли участие специалисты из Белграда (Сербия).

Число выпускников академии за все время ее работы приближается к 1000 – это одаренные ребята из России и стран ближнего зарубежья. По традиции детская музыкальная академия под патронатом Юрия Башмета каждый год дарит жителям Самарского региона несколько концертов. В этом году в Чапаевске и Отрадном прошли совместные выступления наставников академии и юных дарований, а в Новокуйбышевске на открытии академии выступил маэстро Юрий Башмет с легендарным коллективом – государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». В концертных программах оркестра ребята вместе с виртуозами-музыкантами исполняют произведения мировой классики, а также премьеры современных авторов. Многие из «академиков» поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Программы, которые исполняют участники академии, отличаются повышенной технической сложностью, масштабностью, исполнительским мастерством, развитым образным мышлением музыкантов.

Напомним, ХV детская музыкальная академия в Самаре – это музыкальный форум профессиональной поддержки одаренных детей, который развивает традиции русской школы игры на музыкальных инструментах. Все эти годы академию активно поддерживает Правительство Самарской области как комплексный просветительский, профессионально ориентированный проект с участием педагогических кадров столичных музыкальных высших учебных заведений, концертных организаций, театров, оркестров.

Фото – министерство культуры Самарской области.