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В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей

28 ноября 2024 14:56
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В Самаре выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей

27 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича выступил прославленный коллектив с более чем столетней историей - Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева.

Это первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея создания  оркестра принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Васильевичу Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

Оркестр уже выступал в Самаре в прошлом году с программой, посвященной 135-летию создания и интересно, что именно с этого города началось его восхождение: первое известное нам выступление Василия Андреева с балалайкой прошло именно в Самаре в дивертисменте после спектакля, поставленного отдыхающими Аннаевской дачи.

 «Мы уже второй раз выступаем в Самаре, и нам тут все очень нравится: прекрасная публика, акустика зала, сам театр. Концерт оказался очень успешным. И мы очень надеемся, что такие выступления могут стать традиционными. В этот раз мы привезли принципиально другую программу. Ни один номер не повторяется с предыдущим концертом», – рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов.

В концерте «Душа России» вместе с Андреевским оркестром приняли участие солисты Шостакович Опера Балет, лауреаты международных конкурсов Светлана Каширина (меццо-сопрано) и Степан Волков (бас-баритон). 

«Сегодняшняя концертная программа близка и понятна каждому русскому человеку: романсы и песни на русском языке, оперные арии, инструментальная музыка. Но мне хотелось бы подчеркнуть особенность оркестра народных инструментов: те же струнные музыкальные инструменты, но принцип звукоизвлечения другой, при котором каждая музыкальная фраза может пробиться через любой панцирь, проникает в самую душу и доходит до  самого сердца», – поделился Степан Волков.

Эту уникальную программу оркестр уже представил зрителям Санкт-Петербурга и Пензы. Программа охватывает знаковые сочинения из золотой коллекции коллектива и наследия великих русских композиторов, таких, как сам       В.Андреев, М.Глинка, П.Чайковский, А.Лядов, М.Мусоргский, А.Верстовский, С.Рахманинов, А.Даргомыжский, Н.Зубов, Б.Фомин, Г.Свиридов.

Звуки балалайки, домры, гуслей, щипковых и других народных музыкальных инструментов создают уникальное звучание, которое действительно трогает душу русского человека.                     

Концерт «Душа России» стал настоящим праздником души для всех любителей музыки, что подтверждает аншлаг в зале. Самарская публика аплодировала стоя, трижды вызывая коллектив сыграть на «бис», и не отпускала дирижёра со сцены, буквально купая в овациях. 

Зрители делились эмоциями после концерта, отмечая музыкальные произведения, которые им запомнились, такие, например, как «Кикимора» А.Лядова, говорили о том высоком профессионализме, мастерстве и технической точности, которая характеризует оркестр, восторг от выступления солистов театра Степана Волкова и Светланы Кашириной, а некоторые высказывали сожаления о том, что в Самаре редко выступает этот восхитительный оркестр.  

Концерт стал уникальной возможностью услышать произведения, которые стали визитной карточкой коллектива, насладиться их безупречным исполнением, погрузиться в атмосферу музыкальных традиций России, создав атмосферу праздника и единения, предоставив возможность каждому зрителю почувствовать себя неразрывной частью единого целого, что способствует укреплению нашей культурной идентичности.

Гастроли оркестра проходят при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Фото - Александр Крылов

 

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