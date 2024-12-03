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В Самаре впервые проходит конкурс рисунков в стиле Ван Гога

3 декабря 2024 13:19
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В Самаре впервые проходит конкурс рисунков в стиле Ван Гога

С 9 ноября по 10 декабря 2024 года в городе проходит конкурс по рисованию картин «Самара глазами Ван Гога». Участникам предоставлена возможность нарисовать картины пейзажей и архитектуры города, вдохновляясь творчеством нидерландского художника, и опубликовать их в социальных сетях. Конкурс организован выставкой репродукций картин Винсента Ван Гога, представленной в новой арт-галерее города с начала ноября 2024 года.

 

«Ван Гог всегда находил вдохновение в природе и окружении, в том, что было рядом. Мы предлагаем участникам нашего конкурса ощутить то же самое – посмотреть на Самару другими глазами и передать её красоту так, как это сделал бы великий мастер. Это не только творческий вызов, но и уникальный способ раскрыть художественный потенциал и любовь к родному городу», — отмечает Анна Павельева, руководитель арт-галереи VEKARTA.

 

Основная задача участников — отразить красоту самарских мест, используя стилистические приемы, характерные для картин Ван Гога, и разместить фото работы в социальных сетях (ВК или Телеграмм). Художники сами выбирают локации для своих работ, будь то живописные улицы, здания или природные уголки города. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста.

 

По итогам конкурса народным голосованием 11 декабря будут выбраны три победителя, а 12 декабря состоится торжественное награждение в галерее VEKARTA. В качестве подарков для каждого победителя предусмотрены ценные призы:

1 место: Планшет HONOR Pad X8а и два билета на выставку;

2 и 3 место: репродукция картины художника и два билета на выставку.

Со всеми подробностями и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте выставки: https://vystavki-samara.ru/.

А также в социальных сетях:

Сообщество выставки в ВК: https://vk.com/vekartasamara

ТГ-канал: https://t.me/vekartaSamara

 

Основная информация о выставке:

Выставка «Ван Гог. Тайны гения и безумца» представлена в галерее VEKARTA

Место: г. Самара, ул. Ленинская 116.

График работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

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