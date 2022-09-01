В Самаре впервые покажут полное собрание работ Николая Лукашука

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8 сентября 2022 года в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие выставки «Этюды бытия» знаменитого живописца Николая Лукашука.

К 65-летнему юбилею художника коллектив галереи «Новое пространство» отыскал практически полное собрание работ Николая Николаевича Лукашука, включая те, что хранятся в частных коллекциях. В экспозиции «Этюды бытия» гости увидят около 200 работ Николая Лукашука.

Юбиляра называют поэтом городского жанра, мастером пейзажа, современным импрессионистом. Только ему удается буквально несколькими значительными мазками и тонкой игрой с цветом, светом и тенью передать настроение города, капризы погоды, особенности движения и жизни рек.

На выставке в «Новом пространстве» предстанут и любимые многими волжанами современно-импрессионистические пейзажи, и очень знакомые виды самарских уголков и улочек, выписанные крупными мазками автора. Эта неповторимая манера живописца делает наш привычный город по-особенному обаятельным. Наконец, в «Этюдах бытия» посетителям откроется совершенно новый, неожиданный Лукашук, о существовании которого многие искусствоведы и любители пока даже не подозревали.

Несмотря на то, что в арсенале автора несметное число выставок в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Чебоксарах, настолько всеобъемлюще творчество живописца пока еще нигде не было представлено.

Николай Николаевич Лукашук - плодовитый, ищущий и постоянно развивающийся мастер, весь масштаб его творчества еще предстоит узнать и исследовать.

На юбилейном вернисаже выступит пианист-виртуоз, композитор и педагог Вячеслав Шавердин.

Побывать на выставке «Этюды бытия» можно будет с 08 сентября по 08 октября 2022 г.