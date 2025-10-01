В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»

75

«Сказывали сказочники сказки» – книжно-иллюстративная выставка с таким названием откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке уже в этот четверг, 2 октября. Жители города получат возможность познакомиться с миром сказок во всём его многообразии: от фольклорных истоков до интерпретаций со стороны известных авторов.

Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра. В экспозиции можно будет увидеть издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, в которых отражено всё богатство народной традиции: это русские и зарубежные сказки, а также произведения великих литераторов, которые сохранили и обогатили это наследие. В числе уникальных книг – издания XIX столетия: «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, «Спящая царевна» В. Жуковского, «Поэтические воззрения славян на природу» А. Афанасьева, а также многие другие богато иллюстрированные издания, каждое из которых сегодня представляет собой библиографическую редкость. Отдельное место на выставке займут исследования славянской мифологии и первые систематизированные собрания народных сказок и преданий, среди которых – уникальные сборники, связанные с Самарским краем.

Экспозиция будет интересна как специалистам – филологам, культурологам, искусствоведам, – так и самой широкой аудитории: детям и их родителям, школьникам, студентам и всем, кто хочет прикоснуться к чуду и вспомнить о волшебном мире сказки.

Открытие выставки «Сказывали сказочники сказки» состоится 2 октября в 15:00. Экспозиция будет доступна для свободного посещения до 25 января 2026 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

6+