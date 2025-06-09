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В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»

9 июня 2025 09:24
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В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской»

12 июня (четверг) в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Великие собиратели Земли Русской» (12+). Ее прочитают историки, старшие научные сотрудники музея Ирина Янцен и Вячеслав Вербовой.
Лекция приурочена ко Дню России.
Некоторые полагают, что история учит избегать ошибок. Другие, вслед за одним из крупнейших русских историков Василием Ключевским, считают, что история лишь «наказывает за невыученные уроки». Ирина Янцен и Вячеслав Вербовой убеждены, что история нужна для понимания стремительно меняющегося современного мира. Для этого стоит вспомнить ключевые события прошлого и понять, что они значат для нас сегодня. На лекции посетители узнают об истории нашей страны от Крещения Руси и Куликовской битвы до Великой Отечественной войны и покорения космоса.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Также 12 июня в Сквере Эльдара Рязанова пройдет серия бесплатных кинопоказов ко Дню России. В 16.00 начнется фильм «Садко» (реж. Александр Птушко, 1952, 6+), а в 18.00 – «Александр Невский» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938, 6+).

Теги: Мероприятия

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