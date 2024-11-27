В Самаре в Доме Культуры Железнодорожников прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери

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И.о. главы города Самара Иван Носков наградил благодарственными письмами пятерых женщин и матерей участников СВО и многодетных матерей. Также пять женщин получили письма от Думы г.о. Самара.

Мама» - это не про возраст и не про количество детей. Настоящей мамой женщину делает искренняя безусловная любовь к ребенку и готовность защитить его даже ценою собственной жизни, воспитать и вырастить настоящего человека, - поздравил в своих социальных сетях и.о. главы города Самара Иван Носков. - Ни одна мама не будет счастлива, если несчастен ее ребенок. Поэтому всем мамам я желаю главного – счастья в детях. Пусть будут здоровы и успешны ваши сыночки и дочки, и радуют вас – сначала первыми шагами, отличными оценками, творческими и спортивными успехами, а потом и внуками. Это же тоже важно!

Праздничный концерт проходил под девизом «От сердца – к сердцу», для его гостей выступили вокальный квартет «Inkanto» и детский музыкально-хореографический театр «Искорки».