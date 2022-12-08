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В Самаре у Фабрики-кухни возводят огромный разноцветный куб

8 декабря 2022 11:54
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В Самаре у Фабрики-кухни возводят огромный разноцветный куб

В Самаре на Ново-Садовой начали устанавливать необычную конструкцию. Разноцветный объект из палок собирают напротив КРЦ «Звезда». На видео ниже можно рассмотреть огромную фигуру со всех сторон.

— В Самаре выставляют «Супрематический куб» возле Фабрики-кухни, — коротко сообщил автор видео.

В здании в 2023 году откроется филиал Третьяковской галереи.

К слову, новый объект у здания напрямую связан с искусством.

— Куб в новом проекте художника Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины. Куб размером 7 х 7 х 7 метров создан в соответствии с принципами экологичности из природных материалов, включая засохшие или сломленные стихией деревья, — рассказали представители самарского филиала Третьяковской галереи.

Официальное открытие арт-объекта запланировано на 20 декабря, пишет 63.ру.

Автор: ЕЩЁ Самара / Vk.com

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