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В Самаре у Дома офицеров проходят концерты духовой музыки

20 июля 2022 11:39
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в Самаре у Дома офицеров проходят концерты духовой музыки

Ежегодный летний сезон военной духовой музыки, официально объявленный открытым в начале июня, – в самом разгаре. Всё лето каждую первую и третью пятницу месяца с 18 до 19 часов в Самаре, у памятника Александрийским гусарам, для жителей и гостей города будут играть военные оркестры. Ближайшие концерты состоятся 29 июля, 12 и 26 августа. 

29 июля выступит Сводный военный оркестр 2 Армии Дирижёры сводного военного оркестра второй армии: под управлением военных дирижёров майора Минаева Александра Ивановича и капитана Пушкарёва Антона Валерьевича.
 
12 августа ожидается выступление Военного оркестра управления федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области под управлением военного дирижёра майора Чемоданова Олега Сергеевича
 
26 августа зрители смогут услышать Военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера майора Вячеслава Ворушилова.

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