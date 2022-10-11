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В Самаре стартует благотворительный проект Дома офицеров с московским продюсерским центром

11 октября 2022 12:06
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В Самаре стартует благотворительный проект Дома офицеров с московским продюсерским центром.

Вся прибыль от продажи билетов на спектакли пойдет на поддержку военнослужащих 2-й гв. Краснознаменной Армии, участвующих в спецоперации на Украине через общественный фонд «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона.

15 и 16 декабря 2022 на сцене Дома Офицеров Самарского гарнизона им.К.Е.Ворошилова, в рамках проекта #своихнебросаем пройдут спектакли коллектива «Случайное танго».

Проект задуман совместно с артистами театра и кино – Юлией Такшиной и Михаилом Химичевым, руководством Дома Офицеров Самарского гарнизона и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира».

Действие в исполнении блистательных артистов Юлии Такшиной, Михаила Химичева и Романа Печерского завораживает и держит в напряжении зрителей до последних секунд спектакля.

Цель данного проекта - оказание материальной поддержки пострадавшим жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также поддержка семей мобилизованных из запаса граждан, вернувшихся раненых и находящихся на линии фронта солдат 2-ой гвардейской Краснознаменной Армии.

Прибыль от вырученных средств за проводимые спектакли будет перечислена на расчетный счет фонда «Звезда и Лира».

 

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