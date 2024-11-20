В Самаре стартовала лаборатория музыкального театра

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Она завершится питчингом с эскизами спектаклей.

Такую лабораторию фестиваль "Музыкальное сердце театра" (6+) организует каждый год. Ее цель - стимулировать появление новых произведений в жанре музыкального театра. К участию приглашают композиторов, авторов либретто и текстов песен, режиссеров и актеров, пишет Сова.



Всех участников набирали "открытым вызовом". В итоге организаторы выбрали 7 произведений и сформировали 7 авторско-постановочных команд.



Эскизы представят в формате питчинга 25 ноября. Смотреть заявки длиной до 15 минут будут художественные руководители и директора театров, продюсеры, СМИ.



А до 23 ноября каждый день на площадке КТК "Дирижабль" будут идти мастер-классы (6+) и лекции (6+) известных деятелей театрального искусства. Их можно посмотреть онлайн в группе фестиваля в соцсети. Лаборатория проходит под руководством композитора Александра Пантыкина и режиссера, арт-директора фестиваля Светланы Горшковой.



Напомним, очная часть фестиваля "Музыкальное сердце театра" впервые проходит в Самарской области.