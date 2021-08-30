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В Самаре сразу две крупные библиотеки в этом году обретут новую жизнь

30 августа 2021 13:41
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В Самаре сразу две крупные библиотеки в этом году обретут новую жизнь

Стены покрашены, на полу - новая плитка, установлены окна, батареи и светильники. В филиале детской библиотеки № 14 продолжаются ремонтные работы. Совсем скоро в залах появится мебель и современное оборудование, которые уже закуплены, а самое главное - стеллажи с новыми книгами.

"Здесь будут созданы комфортные условия для разноплановой работы. Здесь будут встречи с писателями, и концерты, и индивидуальные занятия с детьми, то есть будут камерные истории,тоже продуманы такие будут места индивидуальные для чтения", - рассказала Директор МБОУ г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» Татьяна Халитова.

Преображение этой и библиотеки имени Крупской стало возможно благодаря нацпроекту "Культура", иницированного президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день в филиале на пересечении улиц Маяковской и Самарской, проведены все коммуникации, подрядчик приступает к отделочным работам. Все этапы на контроле главы города.

"И у той и у другой библиотеки есть своя концепция и своя история. Эта библиотека на Ленинградской говорит о дружбе народов, многонациональности в Самаре. А библиотека имени Крупской - она у нас совсем другая. Это такая история многоуровневая, многосмысловая", - поделилась Глава г.о. Самара Елена Лапушкина.

Не менее важный аспект, который учли при реконструкции объектов - доступность. Благодаря пандусам и просторным коридорам посетить библиотеки смогут маломобильные люди и родители с малышами в колясках. Постоянных и новых читателей в обновленных залах ждут уже осенью этого года, сообщает ГТРК Самара. 

Теги: библиотека

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