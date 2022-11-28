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В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
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В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек

28 ноября 2022 15:34
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Прежде всего речь пойдет об организации деятельности библиотек нового поколения.

29–30 ноября на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится Межрегиональная онлайн-сессия «Современная библиотека: модельная перезагрузка – 2022», организаторами которой выступают Единая областная методическая служба библиотек Самарской области под эгидой министерства культуры Самарской области и при поддержке секции по библиотечному менеджменту и маркетингу Российской библиотечной ассоциации.

Межрегиональная онлайн-сессия уже во второй раз собирает библиотечных специалистов из различных регионов нашей страны, чтобы поделиться лучшими практиками по реализации Национального проекта «Культура». Прежде всего речь пойдет об организации деятельности библиотек нового поколения. Модельные библиотеки, которых в Самарском регионе открылось уже 26, действуют с 2019 года. За это время был наработан ценный опыт взаимодействия с представителями профессионального сообщества нашей области. На онлайн-сессии  эксперты из разных регионов Российской Федерации дадут свои варианты ответа на главный вопрос: что именно нужно сделать, чтобы библиотека стала центром притяжения местного сообщества.

В первый день можно будет услышать спикеров из Самарской, Белгородской, Новосибирской, Псковской областей, Красноярского края, Республики Хакассии.

Во время выступлений обсудят успешные практики взаимодействия: к примеру, реализацию проекта «Гений места». Рассмотрят тему сотрудничества с волонтерами, а также деятельность специальных библиотек. В роли ключевого спикера выступит заместитель директора Московской областной губернской библиотеки, куратор Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», кандидат культурологии, Андрей Викторович Лисицкий, который расскажет о своем видении проблемы взаимодействия модельной библиотеки и территории.

Второй день сессии пройдет в формате круглого стола и будет посвящен диалогу с участниками профессионального сообщества города Тольятти, которые поделятся своим опытом взаимодействия с библиотеками. В дискуссии примут участие представители департамента модельных библиотек Российской государственной библиотеки. После завершения основной программы участники, которые лично посетят мероприятие, отправятся на экскурсию по модельным библиотекам Самары.

В общей сложности в работе онлайн-сессии примут участие специалисты областных и муниципальных библиотек 39 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Организаторы Межрегиональной онлайн-сессии «Современная библиотека: модельная перезагрузка – 2022» приглашают руководителей библиотек и заинтересованных специалистов принять участие в обсуждении актуальных вопросов, стоящих перед профессиональным сообществом России.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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