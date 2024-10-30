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25-26 октября в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете".



В течении 4-х дней в Самарском хореографическом училище проходили открытые лекции и мастер-классы от профессионалов своего дела, чья профессия помогает росту профессионализма и сохранению здоровья артистов балета. Специалисты по детской психологии, диетологии, физическим нагрузкам, врачи и преподаватели специальных дисциплин щедро делились своими знаниями.



«Форум "Здоровье в балете" — это то место, где можно найти ответы на вопросы, связанные с поддержкой ребенка в условиях большой физической нагрузки, познакомиться с основными правилами питания, которые позволяют держать вес в норме, узнать о особенностях балетной обуви, особенностях строения стоп и как они могут влиять на освоение программы обучения», - поделилась Вероника Блюдина, организатор форума, директор Самарского хореографическое училища.



Лекции форума оказались полезны каждому участнику - и педагогам-хореографам, и артистам балета, и учащимся Самарского хореографического училища и их родителям.



«Огромное спасибо за организацию и приглашение на форум. Это очень необычный и новый формат для нас, родителей. Видно, что все спикеры- это люди, прежде всего любящие свое дело и готовые щедро делиться своими знаниями, отсюда и легкость в усвоении информации. Какая-то информация была принципиально новой, какая-то подтвердила те знания, которые мы по крупицам собираем из разных источников и лишний раз, послушав профессионалов, позволила убедиться в правильности своих действий. Особенно это касается питания и здорового отношения к своему телу.» - рассказывает Ольга Гусева.



Программа Форума была насыщенной интересными практиками и новыми знакомствами. Каждый участник смог найти для себя новую полезную информацию.

Фото: Минкульт региона