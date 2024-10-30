Я нашел ошибку
Главные новости:
Показ состоится в рамках проекта "Самарская губерния: 175 лет истории".
В Центре культурного развития Кинеля состоится премьера фильма "Кинель" о талантливой молодежи города
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге.
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.33
0.1
EUR 105.44
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"

30 октября 2024 13:51
82
в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"

25-26 октября в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете".

В течении 4-х дней в Самарском хореографическом училище проходили открытые лекции и мастер-классы от профессионалов своего дела, чья профессия помогает росту профессионализма и сохранению здоровья артистов балета. Специалисты по детской психологии, диетологии, физическим нагрузкам, врачи и преподаватели специальных дисциплин щедро делились своими знаниями.

«Форум "Здоровье в балете" — это то место, где можно найти ответы на вопросы, связанные с поддержкой ребенка в условиях большой физической нагрузки, познакомиться с основными правилами питания, которые позволяют держать вес в норме, узнать о особенностях балетной обуви, особенностях строения стоп и как они могут влиять на освоение программы обучения», - поделилась Вероника Блюдина, организатор форума, директор Самарского хореографическое училища.

Лекции форума оказались полезны каждому участнику - и педагогам-хореографам, и артистам балета, и учащимся Самарского хореографического училища и их родителям.

«Огромное спасибо за организацию и приглашение на форум. Это очень необычный и новый формат для нас, родителей. Видно, что все спикеры- это люди, прежде всего любящие свое дело и готовые щедро делиться своими знаниями, отсюда и легкость в усвоении информации. Какая-то информация была принципиально новой, какая-то подтвердила те знания, которые мы по крупицам собираем из разных источников и лишний раз, послушав профессионалов, позволила убедиться в правильности своих действий. Особенно это касается питания и здорового отношения к своему телу.» - рассказывает Ольга Гусева.

Программа Форума была насыщенной интересными практиками и новыми знакомствами. Каждый участник смог найти для себя новую полезную информацию.

Фото: Минкульт региона

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
177
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
553
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
408
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
669
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
621
Весь список