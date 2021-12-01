В Самаре состоится премьера вокально-хореографической постановки «Сказка о рыбаке и рыбке»  

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Министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш рассказала о премьерной вокально-хореографической постановке «Сказка о рыбаке и рыбке», которую представит 13 декабря Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова на сцене Самарского театра оперы и балета: «Постановка будет неожиданной – в ней будет много новых героев, и поворотов сюжета. Это новое прочтение любимой нами с детства сказки Пушкина. Конечно, не обойдется без классической музыки – произведений Мусоргского, Верстовского, Глинки, Римского-Корсакова, Берстайна, которые в авторской обработке исполнит оркестр Волжского хора. Это настоящий предновогодний подарок для всей семьи!».

Главная установка создателей – оригинальное прочтение известного классического произведения. «Подготовка к этому проекту началась еще в 2020 году. Сказка подобного масштаба реализована нами впервые. К работе над ней была привлечена высокопрофессиональная команда. В первую очередь, мы хотим порадовать самарского зрителя и приобщить молодое поколение к традициям русской народной культуры», – рассказал директор Волжского хора Виталий Натаров.

Перед постановочной группой были поставлены амбициозные цели, которые успешно реализованы при активной поддержке министерства культуры Самарской области: впервые пошито более 70 экземпляров костюмов, изготовлено более 45 элементов декораций, в постановке задействовано более 50 артистов.

Благодаря приобретенным в рамках национального проекта «Культура» музыкальным инструментам и звуковому оборудованию у Волжского хора появилось больше возможностей для реализации подобных масштабных проектов.

«Прочитав сценарий и погрузившись в музыкальный материал, я поняла, что работа предстоит сложная, но интересная. В этом спектакле я играю главную роль – Старуху, получая истинное творческое удовольствие от работы и над своим образом, и от совместной работы с моими коллегами по цеху. Спектакль получился очень динамичным: есть и лирика, и искрометный юмор, при этом очень тонко проходит основная мысль и драматическая нагрузка, которая заложена А.С.Пушкиным. Сказка будет интересна и малышам, и подросткам и взрослым», — считает солистка Волжского хора Елена Каплина.