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В Самаре состоится премьера пластического спектакля по мотивам рассказа А. Платонова «Фро»

18 ноября 2021 14:28
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Зритель сможет увидеть не пересказ событий, а пластические размышления о тревоге и нежности, чувстве слитности и одиночестве.

22 ноября пройдет премьера пластического спектакля по мотивам рассказа А. Платонова «Фро» - лауреата Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры «РУПОР63» от режиссера Екатерины Мокшанкиной и театра-лаборатории «Самое свое». 

Это история о Фросе, муж которой уезжает осваивать Дальний Восток, а ей остается традиционная женская доля - ждать дома. Если мы страдаем и тревожимся при расставании, хотя можем созвониться по видео, то как себя чувствовал человек, когда не получал даже телеграмм? 

Постановка исследует природу чувств советских влюбленных через современный театр и танцевальные практики, размывая временные рамки. В спектакле чувства становятся значимее, чем объективная реальность. Так авторы работы делают фокус на ощущениях и отношениях двух героев - Фро и ее мужа Федора, а все остальные персонажи и события становятся только дополнением к их истории. 

Зритель сможет увидеть не пересказ событий, а пластические размышления о тревоге и нежности, чувстве слитности и одиночестве. В конце концов, если главное для человека - это он сам, то почему без другого иногда невозможно жить?

Дата: 22.11.2021 19:00
Место: МКТК «Дирижабль» (вход по пригласительным)
Бесплатная онлайн-трансляция вКонтакте 

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