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В Самаре состоится Зимний Грушинский фестиваль

16 февраля 2023 23:02
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Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского КРЦ «Звезда», с которым мероприятие имеет историческую связь.

С 18 по 25 февраля в Самаре в рамках Марафона авторской песни России 2022-2023 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба пройдет Зимний Грушинский фестиваль.

Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского КРЦ «Звезда», с которым мероприятие имеет историческую связь. Ведь именно там зарождалась традиция авторской песни в Самаре. На эту легендарную сцену выходили: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Виктор Берковский, дуэт Иваси, Александр Городницкий, Александр Дольский, Юрий Кукин, Татьяна и Сергей Никитины.

Гостями Зимнего Грушинского фестиваля 2023 года станут: Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Павел Пиковский, Лариса Брохман и Александр Прокопович (рояль), участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, Наталья Кучер, Ирина и Андрей Колесниковы, группа «Ирония судьбы», Иван Ялынский, Иван Дубовицкий, коллективы Самары. Бессменный ведущий – Борис Кейльман.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минкульт СО

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