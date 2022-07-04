В Самаре состоится премьера мультфильма "Илья Муромец глазами наших детей"

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Подопечные самарского благотворительного фонда "Источник Веры" благодаря поддержке Фонда президентских грантов сами сделали фильм о русском богатыре Илье Муромце. На протяжении года дети с диагнозом ДЦП создавали мультипликационный фильм: лепили фигуры, декорации, снимали, озвучивали, монтировали! Деткам помогали профессиональные художники, Самарский художественный музей и другие партнеры проекта.

Фонд "Источник Веры" уже несколько лет реализует творческий проект с участием детей, больных ДЦП, "Души Цвета Покажем". Главная цель проекта - вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения, новых знакомств, приобретение новых навыков. Фонд старается создать условия к самовыражению таких деток через искусство. Состоялось уже несколько выставок "Души Цвета Покажем", но самое главное то, как меняются дети-подопечные фонда и их родители.

Приглашаем на премьеру мультфильма "Илья Муромец глазами наших детей", созданного детьми с ограниченными возможностями здоровья!

Вход свободный! Приходите сами и приводите ваших родных и друзей!

Дата и время мероприятия: 8 июля 2022 года, 13.00

Место проведения: ТК "Амбар", Ambar Cinema, зал №12

Больше информации на странице в ВК: https://vk.com/istochnikvery

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