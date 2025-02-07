В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 
Во время ремонта двух крупных водоводов в Самаре изменится схема движения транспорта
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий.
В регионе расширят программу подготовки по 3D-моделированию и БАС – будут открыты 100 инженерных классов
В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.
Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров самых активных пользователей «Национальной системы пространственных данных»
Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями. 
В комплексных центрах соцобслуживания региона пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний 
Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!
РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
В течение трёх дней 60 участников пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год Защитника Отечества.
Волонтёры Победы губернии соберутся на Выездном интенсиве
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.
В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория
Обучают их представители национальных общественных объединений «Дома дружбы народов» города Тольятти.
Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»

7 февраля 2025 13:49
163
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»

8 февраля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На выставке можно будет увидеть редкие отечественные награды и другие интересные экспонаты, рассказывающие о подвигах героев нашей страны.

Материалы для экспозиции собрал Андрей Шанин – коллекционер-фалерист, представитель Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» в Самарской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он является обладателем уникального собрания, в которое входит более двух с половиной тысяч наград времён Российской империи, СССР, а также наших дней. Часть его коллекции составляют оригинальные экземпляры орденов, медалей, отличительных знаков, а ещё часть – копии, изготовленные с большим вниманием к мелким деталям.
Для предстоящей выставки Андрей Александрович отберёт самые важные и значимые предметы своей коллекции, в том числе награды Самарской области и олимпийские медали. Кроме того, ожидается, что среди экспонатов выставки будут представлены кители известных исторических деятелей, а также книги о государственных наградах из фонда библиотеки.

Открытие экспозиции «Гордость и слава России в орденах и медалях» пройдёт при участии самого Андрея Шанина, который расскажет о своём увлечении, а также о наградах, хранящихся в его собрании, и их первоначальных обладателях.

Выставка будет доступна до 7 апреля 2025 года.

Вход свободный.

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
06 февраля 2025, 10:45
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
В СОУНБ пройдёт музыкальная программа в честь столетия со дня рождения певицы. Культура
399
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.
05 февраля 2025, 16:14
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. Общество
691
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
05 февраля 2025, 12:40
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
Слушателей ждут клавирные и органные сочинения И.С. Баха и стихи А.С. Пушкина. Культура
667
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
184
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
216
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
534
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
511
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
356
Весь список