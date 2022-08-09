В Самаре состоится новое занятие занятии в раках программы "Музейная среда для детей"

154

10 августа, в среду, в Музее Алабина состоится новое занятие в раках программы "Музейная среда для детей".

Оно посвящено профессии ботаник.

Приглашаем детей в возрасте от 5 до 10 лет и их родителей.

Что будет на занятии?

Познакомимся, поговорим просто о сложном.

Проведем мастер-класс по изготовлению открытки из сухоцветов.

А завершим занятие "Музейной среды" краткой экскурсией по нашим залам.

Организационные моменты.

Длительность занятия 2 часа.

Можно записаться на 11:00 или на 15:00.

Стоимость участия для детей - 200 р., для взрослых - 100 р.

Телефон для записи +7 (846) 333-64-23.