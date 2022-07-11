В Самаре состоится лекция «Трудности советского трюкового кино»

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«Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом» - писал Эльдар Рязанов, вспоминая о съемках фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих фильмов, Эльдар Александрович столкнулся с определенными проблемами постановки тех или иных трюков. Как сбросить огромный диван на головы «французов», проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и, наконец, посадить самолет на шоссе? Ответы на эти и другие вопросы о трюковом кино можно получить на нашей лекции.

ВРЕМЯ И МЕСТО

13 июля, среда, 17:30

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

ЛЕКТОР

Елена Козырева — старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

ЦЕНА

150 руб/чел. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

12+