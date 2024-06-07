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В Самаре состоится концерт «Играй, домбра», приуроченный к Году семьи

7 июня 2024 20:15
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С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, став культурным достоянием народа.

9 июня 2024 года в 12:00 в самарском Доме дружбы народов (ул. Воронежская, 9) состоится мероприятие «Играй, домбра», приуроченное к Году семьи. Его проводит региональная общественная организация «Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»).

Во время мероприятия перед зрителями выступят творческие коллективы региона, НКО Самары.

В программе: демонстрация национального обряда, связанного с инструментом;  выступление казахского танцевального ансамбля "Мереке" и казахского домбрового кружка "Тумар"; выставка произведений декоративно-прикладного творчества, национальных блюд и напитков от СРНКА "АК ЖОЛ".

Мероприятие способствует ознакомлению с народным инструментом, повышению знаний о его значении, внешнем виде, применении, а также создает благоприятный «климат» для сближения семей, укрепления межнациональной дружбы и согласия, консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

Ранее в Самаре были проведены мастер-классы:

- мастер-класс «Играй, Домбра» – волшебство звуков», где участники смогли получить первоначальные навыки игры на казахском инструменте, что принято в семейном кругу казахов;

-  межнациональный мастер класс для освоения навыков игры на домбре и домре, с изучением истории появления этих инструментов, традиционного музыкального наследия, особенностей и техники игры в разных культурах.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что незабываемое и уникальное звучание домбры не оставляет слушателей равнодушными, ведь в народных мелодиях, которые отражают традиции и незыблемые ценности, можно услышать голос предков.  С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, став культурным достоянием народа. Домбра, без которой не обходилось ни одно событие в жизни казахского народа, еще со времен кочевников является одним из любимейших инструментов и главным символом казахской музыкальной культуры.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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