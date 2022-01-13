В Самаре сегодня, 13 января можно бесплатно посетить музеи

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В четверг, 13 января 2022 года, жители и гости Самары смогут бесплатно побывать в ряде музеев. Акция проводится в рамках празднования Дня Самарской губернии.

Так, сегодня доступны для посещения постоянные экспозиции музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) и музея Модерна (ул. Красноармейская, 15). Они будут работать с 13:00 до 21:00.

Также можно бесплатно попасть в дом-музей имени В.И. Ленина (ул. Ленинская, 131) и в дом-музей имени М.Ф. Фрунзе (ул. Фрунзе, 114). Первый открыт для посещения до 17:00, второй — до 18:00.

Кроме того, свободных вход сегодня и в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Он находится в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131. Экспозиция будет открыта до 19:00.

Отметим, что в музеях необходимо соблюдать коронавирусные ограничения — придерживаться социальной дистанции и носить защитные маски. Тем, кто собирается в исторический парк, нужно взять с собой QR-код. Его нужно будет предъявить на входе в ТЦ, сообщает Самара-КП.