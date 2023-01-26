В Самаре с большим успехом прошел концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ 

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24 января в Самарской государственной филармонии в рамках Всероссийского фестиваля искусств «Щедринские вечера» с большим успехом прошел концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, художественный руководитель — начальник Военно-оркестровой службы, главный военный дирижер Росгвардии, заслуженный артист России, полковник Николай Миткевич.

Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ является одним из ведущих военно-творческих коллективов страны. 11 октября 2021 г. коллективу исполнилось 50 лет. Оркестр — многократный участник военных парадов войск на Красной площади и других военных государственных мероприятий. Сейчас в коллективе проходят военную службу и работают свыше ста музыкантов.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина обратилась к слушателям:

«Сегодня у нас большой праздник – мы открываем фестиваль «Щедринские вечера», в рамках которого встречаем замечательный творческий коллектив — Оркестр войск национальной гвардии России. Сегодняшний вечер подарит нам прекрасное общение с музыкой. Военные оркестры обладают особой аурой – «когда музы звучат, пушки молчат». Фестиваль, который проходит на самарской земле по инициативе Тольяттинского колледжа искусств имени Родиона Щедрина, с участием оркестра Нацгвардии РФ, будет проходить не только в Самаре, но и в Сызрани, Тольятти. Мы рады, что возможность послушать классическую музыку в исполнении такого прославленного коллектива появилась у слушателей Самарской области. Музыка настраивает нас на лучшее, мы становимся чище, добрее, внимательнее друг к другу. Безусловно, такие концерты развивают патриотизм. Мы услышим сегодня музыку мировых классиков — Щедрина, Рахманинова, Баха, Бетховена. Важно, что мы помним и чтим выдающихся деятелей культуры, музыкантов, композиторов мира — и в этот кажется, мы намного сильнее других», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО