В Самаре провели совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка»

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20 мая депутат Госдумы РФ, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн провел совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка». Новое культурное пространство уже к концу года откроется в здании-памятнике деревянного зодчества начала ХХ века — Доме купца Маштакова, расположенном на улице Самарской и построенном по проекту известного архитектора Александра Щербачёва, сообщается на сайте депутата.

В ходе совещания обсудили ход ремонтных работ по восстановлению памятника архитектуры. В настоящее время полным ходом идет реставрация фасадов и внутренних помещений здания. Восстановлены уникальные печи XIX века, которые создадут уникальный интерьер эпохи. «Полы готовы практически полностью, приступаем к стяжке. Конструктив кровли будет готов в течение 10 дней», — пояснил представитель компании-подрядчика. В целом строители оценивают долю проведенных работ в Доме Маштакова в 60% ото всего запланированного объема.

Что касается внутреннего наполнения объекта культурного наследия, то на первом этаже разместится арт-купеческая чайная, где будут «завариваться» новые творческие идеи, а на втором — музей и многофункциональное экспозиционное пространство. Проект, предложенный известным самарским архитектором Дмитрием Храмовым, выполнен в оригинальной концепции эклектики элементов старины с современными решениями. «В интерьере важно максимально показать первоначальную структуру стен, для этого использовать натуральные материалы. Освещение в холле будет представлено в виде так называемых «чаинок», свисающих с потолка. Посетители «Заварки» будут располагаться на деревянных скамьях, а на стеклах в тамбуре в форме рассказов с картинками может быть представлена уникальная история Дома Маштакова», — рассказал архитектор.

Также в ходе совещания рассмотрели вопросы подведения к объекту инженерных коммуникаций и благоустройства прилегающей территории. Их взяла на себя городская администрация. «К началу июля к дому будут проложены водопроводные и канализационные сети, электрические уже подведены», — рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Кроме того, на совещании взяли в проработку вопрос оборудования здания современной системой кондиционирования. Рядом со зданием будет разбит сквер — с привлечением средств из внебюджетных источников.

Напомним, что Дом купца Маштакова начали реставрировать в начале 2021 года при непосредственном содействии Александра Хинштейна под эгидой ВООПиК. На реставрацию получен грант Президентского фонда культурных инициатив. В планах – передача объекта в ведение городского департамента культуры. Таким образом, будут решены финансово-хозяйственные вопросы, связанные с развитием музея.